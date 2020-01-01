Poznaj tokenomikę Prisma mkUSD (MKUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MKUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Prisma mkUSD (MKUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MKUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Prisma mkUSD (MKUSD) / Tokenomika / Tokenomika Prisma mkUSD (MKUSD) Odkryj kluczowe informacje o Prisma mkUSD (MKUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Prisma mkUSD (MKUSD) Over-Collateralized stablecoin from Prisma Finance Over-Collateralized stablecoin from Prisma Finance Oficjalna strona internetowa: https://prismafinance.com/ Kup MKUSD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Prisma mkUSD (MKUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Prisma mkUSD (MKUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 284.96K $ 284.96K $ 284.96K Całkowita podaż: $ 286.20K $ 286.20K $ 286.20K Podaż w obiegu: $ 286.20K $ 286.20K $ 286.20K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 284.96K $ 284.96K $ 284.96K Historyczne maksimum: $ 1.49 $ 1.49 $ 1.49 Historyczne minimum: $ 0.875577 $ 0.875577 $ 0.875577 Aktualna cena: $ 0.995773 $ 0.995773 $ 0.995773 Dowiedz się więcej o cenie Prisma mkUSD (MKUSD) Tokenomika Prisma mkUSD (MKUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Prisma mkUSD (MKUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MKUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MKUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMKUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena MKUSDna żywo! Prognoza ceny MKUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MKUSD? Nasza strona z prognozami cen MKUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MKUSD już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.