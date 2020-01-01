Poznaj tokenomikę PressDog (PRESS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PRESS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PressDog (PRESS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PRESS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o PressDog (PRESS) PressDog ($PRESS) is a vibrant community token on the Solana blockchain, characterized by its unique and endearing mascot, a squished dog. This token embodies the spirit of fun and community engagement, offering its holders not just a financial asset, but also a symbol of camaraderie and shared enthusiasm. The $PRESS token aims to foster a lively and supportive community where members can collaborate, share ideas, and enjoy the creative and humorous aspects of the memecoin culture. Oficjalna strona internetowa: https://pressdog.xyz Kup PRESS teraz! Tokenomika i analiza cenowa PressDog (PRESS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PressDog (PRESS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.72K Całkowita podaż: $ 960.15M Podaż w obiegu: $ 960.15M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.72K Historyczne maksimum: $ 0.00132783 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie PressDog (PRESS) Tokenomika PressDog (PRESS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PressDog (PRESS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PRESS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PRESS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPRESS tokenomikę, poznaj cenę tokena PRESSna żywo! Prognoza ceny PRESS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PRESS? Nasza strona z prognozami cen PRESS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PRESS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.