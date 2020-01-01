Poznaj tokenomikę Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CONVO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CONVO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) / Tokenomika / Tokenomika Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) Odkryj kluczowe informacje o Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) Oficjalna strona internetowa: https://app.virtuals.io/virtuals/272 Kup CONVO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Historyczne maksimum: $ 0.10514 $ 0.10514 $ 0.10514 Historyczne minimum: $ 0.00139112 $ 0.00139112 $ 0.00139112 Aktualna cena: $ 0.00204199 $ 0.00204199 $ 0.00204199 Dowiedz się więcej o cenie Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) Tokenomika Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CONVO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CONVO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCONVO tokenomikę, poznaj cenę tokena CONVOna żywo! Prognoza ceny CONVO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CONVO? Nasza strona z prognozami cen CONVO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CONVO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.