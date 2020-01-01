Poznaj tokenomikę PopFrog (POPFROG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena POPFROG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PopFrog (POPFROG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena POPFROG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / PopFrog (POPFROG) / Tokenomika / Tokenomika PopFrog (POPFROG) Odkryj kluczowe informacje o PopFrog (POPFROG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o PopFrog (POPFROG) Launched on Solana on October 16th, Popfrog is the newest POP to hit the Solana blockchain. Popfrog pays homage to Pepe and Popcat, the Internet meme originating in October 2020, in a series of videos which showcase two images of a domestic short-haired cat named 'Oatmeal', where one image has its mouth closed and the other has its mouth open, with the second image being edited to give its mouth an 'O' shape. $POPFROG is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. $POPFROG is for entertainment purposes only. Oficjalna strona internetowa: https://popfrogcoin.click/ Kup POPFROG teraz! Tokenomika i analiza cenowa PopFrog (POPFROG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PopFrog (POPFROG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.05K $ 7.05K $ 7.05K Całkowita podaż: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M Podaż w obiegu: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.05K $ 7.05K $ 7.05K Historyczne maksimum: $ 0.00554469 $ 0.00554469 $ 0.00554469 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie PopFrog (POPFROG) Tokenomika PopFrog (POPFROG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PopFrog (POPFROG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów POPFROG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów POPFROG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPOPFROG tokenomikę, poznaj cenę tokena POPFROGna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.