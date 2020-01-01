Poznaj tokenomikę Polaris Share (POLA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena POLA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Polaris Share (POLA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena POLA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Polaris Share (POLA) / Tokenomika / Tokenomika Polaris Share (POLA) Odkryj kluczowe informacje o Polaris Share (POLA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Polaris Share (POLA) Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users. This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users. This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services Oficjalna strona internetowa: https://polarishare.io/ Biała księga: https://documents.polarishare.io/whitepaper/eng Kup POLA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Polaris Share (POLA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Polaris Share (POLA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.26M $ 7.26M $ 7.26M Całkowita podaż: $ 4.60B $ 4.60B $ 4.60B Podaż w obiegu: $ 527.99M $ 527.99M $ 527.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 63.26M $ 63.26M $ 63.26M Historyczne maksimum: $ 0.522685 $ 0.522685 $ 0.522685 Historyczne minimum: $ 0.00785633 $ 0.00785633 $ 0.00785633 Aktualna cena: $ 0.01375143 $ 0.01375143 $ 0.01375143 Dowiedz się więcej o cenie Polaris Share (POLA) Tokenomika Polaris Share (POLA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Polaris Share (POLA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów POLA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów POLA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPOLA tokenomikę, poznaj cenę tokena POLAna żywo! Prognoza ceny POLA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać POLA? Nasza strona z prognozami cen POLA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena POLA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.