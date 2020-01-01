Poznaj tokenomikę Phicoin (PHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Phicoin (PHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Phicoin (PHI) The PHICOIN project aims to create a high-performance, decentralized cryptocurrency based on the Proof-of-Work (PoW) mechanism. It addresses challenges in traditional PoW mining, such as centralization and outdated hardware dominance, by introducing an innovative mining algorithm called Phihash. This algorithm is designed to enhance accessibility for everyday users with modern GPUs, promote decentralization, and ensure long-term sustainability. Oficjalna strona internetowa: https://phicoin.net/ Biała księga: https://phicoin.net/docs/phicoin-doc#2-phicoin-whitepaper Tokenomika i analiza cenowa Phicoin (PHI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Phicoin (PHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 420.41K Całkowita podaż: $ 210.84M Podaż w obiegu: $ 210.84M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 420.41K Historyczne maksimum: $ 0.02679996 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.001994 Tokenomika Phicoin (PHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Phicoin (PHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PHI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPHI tokenomikę, poznaj cenę tokena PHIna żywo! Prognoza ceny PHI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PHI? Nasza strona z prognozami cen PHI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PHI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.