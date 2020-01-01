Poznaj tokenomikę Pew4Sol (PEW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PEW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pew4Sol (PEW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PEW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Pew4Sol (PEW) / Tokenomika / Tokenomika Pew4Sol (PEW) Odkryj kluczowe informacje o Pew4Sol (PEW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Pew4Sol (PEW) PEW FOR BOME AND PEPE is a token representing a community deeply infatuated with the arts of Darkfarms. It is also a token soon on BOMECHAIN. PEW FOR BOME AND PEPE is a token representing a community deeply infatuated with the arts of Darkfarms. It is also a token soon on BOMECHAIN. Oficjalna strona internetowa: https://pew.today/ Biała księga: https://github.com/pew4sol/pew4sol/blob/main/whitepaper.md Kup PEW teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pew4Sol (PEW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pew4Sol (PEW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 50.54K $ 50.54K $ 50.54K Całkowita podaż: $ 250.71M $ 250.71M $ 250.71M Podaż w obiegu: $ 250.71M $ 250.71M $ 250.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 50.54K $ 50.54K $ 50.54K Historyczne maksimum: $ 0.02064497 $ 0.02064497 $ 0.02064497 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00020197 $ 0.00020197 $ 0.00020197 Dowiedz się więcej o cenie Pew4Sol (PEW) Tokenomika Pew4Sol (PEW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pew4Sol (PEW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PEW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PEW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPEW tokenomikę, poznaj cenę tokena PEWna żywo! Prognoza ceny PEW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PEW? Nasza strona z prognozami cen PEW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PEW już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.