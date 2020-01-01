Poznaj tokenomikę Patchy (PATCHY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PATCHY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Patchy (PATCHY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PATCHY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Patchy (PATCHY) / Tokenomika / Tokenomika Patchy (PATCHY) Odkryj kluczowe informacje o Patchy (PATCHY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Patchy (PATCHY) Patchy is a meme coin launched on LetsBonk.fun, centered around a shapeshifting gecko created by the fusion of major crypto meme archetypes. The project stands out through its focus on narrative, consistent content output, and high-quality animated memes. Patchy is designed to evolve with meme trends, collaborating closely with the Bonk ecosystem to push creativity and originality in the space. The team is committed to long-term growth through storytelling, culture, and community engagement. Oficjalna strona internetowa: https://patchyonsol.com/ Kup PATCHY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Patchy (PATCHY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Patchy (PATCHY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.14K $ 9.14K $ 9.14K Całkowita podaż: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Podaż w obiegu: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.14K $ 9.14K $ 9.14K Historyczne maksimum: $ 0.0013772 $ 0.0013772 $ 0.0013772 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Patchy (PATCHY) Tokenomika Patchy (PATCHY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Patchy (PATCHY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PATCHY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PATCHY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPATCHY tokenomikę, poznaj cenę tokena PATCHYna żywo! Prognoza ceny PATCHY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PATCHY? Nasza strona z prognozami cen PATCHY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PATCHY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.