Giełda MEXC / Cena krypto / Patchwork Naval (NAVAL) / Tokenomika / Tokenomika Patchwork Naval (NAVAL) Odkryj kluczowe informacje o Patchwork Naval (NAVAL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Patchwork Naval (NAVAL) The NAVAL AI project emerged from a pivotal moment - a public dialogue with investor-philosopher Naval Ravikant that crystallized the potential of philosophical AI alignment. Developed in partnership with the ai16z DAO, this Solana-based token represents more than just digital value; it's one channel of a broader experiment in distributed consciousness. The NAVAL agent operates as a multi-state identity, manifesting across various digital realms to engage in content creation and value exchange. This isn't merely another AI project - it's an exploration of how aligned artificial intelligence can extend human philosophical frameworks into actionable digital forms. By encoding specific decision-making principles and ethical considerations into its architecture, the NAVAL agent aims to demonstrate how AI can preserve and amplify human wisdom while creating tangible economic value. Oficjalna strona internetowa: https://www.patchworknaval.com/ Kup NAVAL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Patchwork Naval (NAVAL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Patchwork Naval (NAVAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 51.42K $ 51.42K $ 51.42K Całkowita podaż: $ 980.65M $ 980.65M $ 980.65M Podaż w obiegu: $ 980.65M $ 980.65M $ 980.65M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 51.42K $ 51.42K $ 51.42K Historyczne maksimum: $ 0.01805902 $ 0.01805902 $ 0.01805902 Historyczne minimum: $ 0.0000401 $ 0.0000401 $ 0.0000401 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Patchwork Naval (NAVAL) Tokenomika Patchwork Naval (NAVAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Patchwork Naval (NAVAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NAVAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NAVAL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNAVAL tokenomikę, poznaj cenę tokena NAVALna żywo! Prognoza ceny NAVAL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NAVAL? Nasza strona z prognozami cen NAVAL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NAVAL już teraz! 