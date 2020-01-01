Poznaj tokenomikę Parallel (PAR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PAR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Parallel (PAR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PAR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Parallel (PAR) Mimo Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol deployed on Ethereum, Polygon and Fantom. The stablecoin (PAR) is decentralized (controlled by vMIMO holders), non-custodial, overcollateralized, and fully redeemable synthetic asset pegged to the Euro fiat currency. Oficjalna strona internetowa: https://mimo.capital/ Tokenomika i analiza cenowa Parallel (PAR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Parallel (PAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.62M Całkowita podaż: $ 2.24M Podaż w obiegu: $ 2.24M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.62M Historyczne maksimum: $ 5.6 Historyczne minimum: $ 0.623886 Aktualna cena: $ 1.17 Tokenomika Parallel (PAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Parallel (PAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PAR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.