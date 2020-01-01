Poznaj tokenomikę Orbs (ORBS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ORBS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Orbs (ORBS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ORBS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Orbs (ORBS) / Tokenomika / Tokenomika Orbs (ORBS) Odkryj kluczowe informacje o Orbs (ORBS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Orbs (ORBS) Orbs was built to bridge the unoccupied gap between the functionality of a public blockchain with the ironclad security of a private one. In a time where people are trusting major companies less than ever before, those enterprises can, at best, ask users to trust them. By empowering those enterprises with the option of operating on a public blockchain safely, Orbs grants them a major competitive edge in the form of digital guarantees to users: No need to trust when users can simply verify. Oficjalna strona internetowa: https://www.orbs.com/ Biała księga: https://www.orbs.com/orbs-position-paper Kup ORBS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Orbs (ORBS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Orbs (ORBS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 77.80M Całkowita podaż: $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 4.69B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 165.71M Historyczne maksimum: $ 0.360443 Historyczne minimum: $ 0.00469039 Aktualna cena: $ 0.0165712 Dowiedz się więcej o cenie Orbs (ORBS) Tokenomika Orbs (ORBS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Orbs (ORBS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ORBS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ORBS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszORBS tokenomikę, poznaj cenę tokena ORBSna żywo! Prognoza ceny ORBS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ORBS? Nasza strona z prognozami cen ORBS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ORBS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.