Poznaj tokenomikę OnX Finance (ONX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ONX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę OnX Finance (ONX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ONX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / OnX Finance (ONX) / Tokenomika / Tokenomika OnX Finance (ONX) Odkryj kluczowe informacje o OnX Finance (ONX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o OnX Finance (ONX) Oficjalna strona internetowa: https://onx.finance Kup ONX teraz! Tokenomika i analiza cenowa OnX Finance (ONX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OnX Finance (ONX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 106.58K $ 106.58K $ 106.58K Całkowita podaż: $ 9.91M $ 9.91M $ 9.91M Podaż w obiegu: $ 9.88M $ 9.88M $ 9.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 106.85K $ 106.85K $ 106.85K Historyczne maksimum: $ 7.47 $ 7.47 $ 7.47 Historyczne minimum: $ 0.00500839 $ 0.00500839 $ 0.00500839 Aktualna cena: $ 0.01077726 $ 0.01077726 $ 0.01077726 Dowiedz się więcej o cenie OnX Finance (ONX) Tokenomika OnX Finance (ONX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OnX Finance (ONX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ONX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ONX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszONX tokenomikę, poznaj cenę tokena ONXna żywo! Prognoza ceny ONX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ONX? Nasza strona z prognozami cen ONX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ONX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.