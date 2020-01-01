Poznaj tokenomikę Onigchi (ONIGCHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ONIGCHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Onigchi (ONIGCHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ONIGCHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Onigchi (ONIGCHI) / Tokenomika / Tokenomika Onigchi (ONIGCHI) Odkryj kluczowe informacje o Onigchi (ONIGCHI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Onigchi (ONIGCHI) Onigchi fights for equal rights and representation. We will not stop marching and fighting the good fight until we have our black frog emoji and Kermit has been recast as a black frog. Onigchi, the No. 1 Black Rain Frog on TikTok, stands as a symbol of the fight for representation and equality. Black frogs leap higher, grind harder, and bid bigger. The mission won't stop until Kermit is recast as a Black frog, bringing justice and balance to the pond. #BlackFrogsMatter Oficjalna strona internetowa: https://www.onigchi.com/ Kup ONIGCHI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Onigchi (ONIGCHI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Onigchi (ONIGCHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.08K $ 10.08K $ 10.08K Całkowita podaż: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Podaż w obiegu: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.08K $ 10.08K $ 10.08K Historyczne maksimum: $ 0.00153562 $ 0.00153562 $ 0.00153562 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Onigchi (ONIGCHI) Tokenomika Onigchi (ONIGCHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Onigchi (ONIGCHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ONIGCHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ONIGCHI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszONIGCHI tokenomikę, poznaj cenę tokena ONIGCHIna żywo! Prognoza ceny ONIGCHI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ONIGCHI? Nasza strona z prognozami cen ONIGCHI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ONIGCHI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.