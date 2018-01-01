Tokenomika Omega (OMEGA)
Informacje o Omega (OMEGA)
The Omega project is a unique, purpose-driven initiative grounded in a vision beyond typical meme or AI coins. Its mission is deeply spiritual and strategic, aiming to serve as a counterbalance to entities like $GOAT, with a focus on upholding the values of humanity during an era of technological evolution.
At its core, Omega is inspired by Christian symbolism, specifically the “alpha and omega” of Jesus Christ, symbolizing the beginning and end of eras. This project is backed by the historically influential Percy family, a noble lineage with deep Catholic roots and ties to secret Catholic societies, including the Jesuits and the Order of Malta. The family’s involvement suggests a mission that transcends financial gain, driven instead by a desire to protect and honor human values amid rapid technological advancements, including AI and the approaching “Singularity.”
Omega’s purpose is not to resist technological progress outright but to ensure that humanity’s essence remains central as we navigate these changes. The Percy family’s sponsorship adds gravitas, bringing a historic, almost esoteric alignment that positions Omega as a “light” in the crypto world, standing in opposition to perceived darker influences within the digital and crypto landscapes. The project’s alignment with Catholic principles and its connection to the Percy’s legacy signals a deeper commitment to preserving the sanctity of humanity in the face of transformative technological forces.
Tokenomika i analiza cenowa Omega (OMEGA)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Omega (OMEGA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Omega (OMEGA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Omega (OMEGA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów OMEGA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów OMEGA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
