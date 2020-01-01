Poznaj tokenomikę Olympus (OHM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OHM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Olympus (OHM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OHM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Olympus (OHM) / Tokenomika / Tokenomika Olympus (OHM) Odkryj kluczowe informacje o Olympus (OHM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Olympus (OHM) The Olympus protocol is a decentralized financial (DeFi) system that supports OHM, a treasury-backed token. Olympus manages value, liquidity, and credit on-chain through pioneering mechanisms such as Protocol Owned Liquidity (POL), Emissions Manager (EM), Cooler Loans, Convertible Deposits (CDs), and the Yield Repurchase Facility (YRF) to create a robust, flexible, censorship-resistant monetary framework. Oficjalna strona internetowa: https://olympusdao.finance/ Biała księga: https://docs.olympusdao.finance/ Kup OHM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Olympus (OHM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Olympus (OHM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 364.47M $ 364.47M $ 364.47M Całkowita podaż: $ 20.98M $ 20.98M $ 20.98M Podaż w obiegu: $ 16.38M $ 16.38M $ 16.38M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 467.02M $ 467.02M $ 467.02M Historyczne maksimum: $ 1,415.26 $ 1,415.26 $ 1,415.26 Historyczne minimum: $ 7.54 $ 7.54 $ 7.54 Aktualna cena: $ 22.24 $ 22.24 $ 22.24 Dowiedz się więcej o cenie Olympus (OHM) Tokenomika Olympus (OHM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Olympus (OHM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OHM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OHM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOHM tokenomikę, poznaj cenę tokena OHMna żywo! Prognoza ceny OHM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OHM? Nasza strona z prognozami cen OHM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OHM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.