Tokenomika OliXRP (OLX) Odkryj kluczowe informacje o OliXRP (OLX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o OliXRP (OLX) OLX is a utility token on the XRP Ledger powering a trader-centric ecosystem built around real tools and rewards. It grants access to premium indicators (JMS and MAC), private Discord membership, and special trading features. Alongside OLX, the CFH token allows liquidity providers to earn monthly XRP rewards. Together, OLX and CFH create a sustainable, reward-based environment for serious retail traders using technical tools—not hype. Oficjalna strona internetowa: https://whop.com/crypto-oli-club/ Tokenomika i analiza cenowa OliXRP (OLX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OliXRP (OLX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 134.90K Całkowita podaż: $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 5.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 228.64K Historyczne maksimum: $ 0.061488 Historyczne minimum: $ 0.00723126 Aktualna cena: $ 0.02286386 Tokenomika OliXRP (OLX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OliXRP (OLX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OLX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OLX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOLX tokenomikę, poznaj cenę tokena OLXna żywo! Prognoza ceny OLX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OLX? Nasza strona z prognozami cen OLX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OLX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.