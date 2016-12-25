Poznaj tokenomikę Obyte (GBYTE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GBYTE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Obyte (GBYTE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GBYTE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Obyte (GBYTE) Launched on Dec 25, 2016, Obyte is a distributed ledger based on directed acyclic graph (DAG). Thanks to absence of blocks and miners, access to Obyte ledger is decentralized, disintermediated, free (as in freedom), equal, and open. Obyte is the first DAG based cryptocurrency platform to support dApps. Due to absence of miners and blocks, there is no risk of front-running and other miner manipulation, and dApps are safer and easier to develop than blockchain based dApps. DApps are developed in Oscript - a new language that avoids many unsafe programming patterns common in earlier dApp platforms. Thanks to its safety, Obyte is especially well suited for DeFi apps, some are already available on the platform, such as Discount Stablecoins (https://ostable.org), some are being developed. Other features include: self-sovereign identity, private untraceable currencies, sending crypto to email using textcoins, and extremely small-footprint libraries suitable for small IoT devices. Oficjalna strona internetowa: https://obyte.org/ Biała księga: https://obyte.org/Byteball.pdf Tokenomika i analiza cenowa Obyte (GBYTE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Obyte (GBYTE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Całkowita podaż: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Podaż w obiegu: $ 901.25K $ 901.25K $ 901.25K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Historyczne maksimum: $ 1,185.39 $ 1,185.39 $ 1,185.39 Historyczne minimum: $ 0.838196 $ 0.838196 $ 0.838196 Aktualna cena: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 Dowiedz się więcej o cenie Obyte (GBYTE) Tokenomika Obyte (GBYTE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Obyte (GBYTE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GBYTE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GBYTE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGBYTE tokenomikę, poznaj cenę tokena GBYTEna żywo! Prognoza ceny GBYTE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GBYTE? Nasza strona z prognozami cen GBYTE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GBYTE już teraz! 