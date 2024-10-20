Poznaj tokenomikę NULL MATRIX (NULL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NULL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NULL MATRIX (NULL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NULL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o NULL MATRIX (NULL) NULL Matrix is a deflationary token (starting 10k NULL tokens) that utilizes a renounced immutable contract to accumulate trading fees from every transactions to burn NULL tokens every 8 hours. The NULL Matrix created 10 managed liquidity pools on Base chain. The 10 tokens that were picked were the top volumes tokens on Base at inception on Oct 20, 2024. Since the NULL Matrix owns and manages the 10 liquidity pools, it can accumulate the trading fees from each LP (most are 1%) and store it within the smart contract. Every 8 hours, it will utilize the fees collected to buy NULL and burn them. Since there are so many liquidity pairing now, it can accumulate fees faster and faster as each LP paired with the top volumes coins on base will create massive price inequalities between each LP. Arbitrage bots, users and uniswap router will automatically arbitrage all the LP to equalize the price, thus generating massive amount of transactions that goes through the Null Matrix thus creating a steady burning mechanism of the 10k supplies. Oficjalna strona internetowa: https://dune.com/nullmatrix/dashboard Kapitalizacja rynkowa: $ 633.74K $ 633.74K $ 633.74K Całkowita podaż: $ 8.61K $ 8.61K $ 8.61K Podaż w obiegu: $ 8.61K $ 8.61K $ 8.61K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 633.74K $ 633.74K $ 633.74K Historyczne maksimum: $ 387.03 $ 387.03 $ 387.03 Historyczne minimum: $ 3.81 $ 3.81 $ 3.81 Aktualna cena: $ 72.59 $ 72.59 $ 72.59 Dowiedz się więcej o cenie NULL MATRIX (NULL) Tokenomika NULL MATRIX (NULL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NULL MATRIX (NULL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NULL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NULL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNULL tokenomikę, poznaj cenę tokena NULLna żywo! Prognoza ceny NULL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NULL? Nasza strona z prognozami cen NULL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NULL już teraz! 