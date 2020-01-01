Poznaj tokenomikę Niftyx Protocol (SHROOM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHROOM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Niftyx Protocol (SHROOM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHROOM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Niftyx Protocol (SHROOM) / Tokenomika / Tokenomika Niftyx Protocol (SHROOM) Odkryj kluczowe informacje o Niftyx Protocol (SHROOM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Niftyx Protocol (SHROOM) Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting. The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms. Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others. The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven. Oficjalna strona internetowa: https://www.niftyx.org/ Kup SHROOM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Niftyx Protocol (SHROOM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Niftyx Protocol (SHROOM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 370.02K Całkowita podaż: $ 65.56M Podaż w obiegu: $ 51.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 472.06K Historyczne maksimum: $ 1.29 Historyczne minimum: $ 0.00362545 Aktualna cena: $ 0.00720074 Dowiedz się więcej o cenie Niftyx Protocol (SHROOM) Tokenomika Niftyx Protocol (SHROOM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Niftyx Protocol (SHROOM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHROOM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHROOM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHROOM tokenomikę, poznaj cenę tokena SHROOMna żywo! Prognoza ceny SHROOM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHROOM? Nasza strona z prognozami cen SHROOM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHROOM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.