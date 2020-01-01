Tokenomika Neutrino Index Token (XTN)

Tokenomika Neutrino Index Token (XTN)

Odkryj kluczowe informacje o Neutrino Index Token (XTN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Neutrino Index Token (XTN)

Token, Asset-backed Tokens, Stablecoins, Decentralized Finance (DeFi) USD Stablecoin, Neutrino

Oficjalna strona internetowa:
https://neutrino.at/

Tokenomika i analiza cenowa Neutrino Index Token (XTN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Neutrino Index Token (XTN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 2.83M
$ 2.83M$ 2.83M
Całkowita podaż:
$ 99.30M
$ 99.30M$ 99.30M
Podaż w obiegu:
$ 99.30M
$ 99.30M$ 99.30M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 2.83M
$ 2.83M$ 2.83M
Historyczne maksimum:
$ 2.52
$ 2.52$ 2.52
Historyczne minimum:
$ 0.00802108
$ 0.00802108$ 0.00802108
Aktualna cena:
$ 0.0284544
$ 0.0284544$ 0.0284544

Tokenomika Neutrino Index Token (XTN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Neutrino Index Token (XTN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów XTN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów XTN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszXTN tokenomikę, poznaj cenę tokena XTNna żywo!

Prognoza ceny XTN

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XTN? Nasza strona z prognozami cen XTN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.