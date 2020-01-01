Poznaj tokenomikę Neutrino Index Token (XTN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XTN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Neutrino Index Token (XTN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XTN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Neutrino Index Token (XTN) / Tokenomika / Tokenomika Neutrino Index Token (XTN) Odkryj kluczowe informacje o Neutrino Index Token (XTN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Neutrino Index Token (XTN) Token, Asset-backed Tokens, Stablecoins, Decentralized Finance (DeFi) USD Stablecoin, Neutrino Token, Asset-backed Tokens, Stablecoins, Decentralized Finance (DeFi) USD Stablecoin, Neutrino Oficjalna strona internetowa: https://neutrino.at/ Kup XTN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Neutrino Index Token (XTN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Neutrino Index Token (XTN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Całkowita podaż: $ 99.30M $ 99.30M $ 99.30M Podaż w obiegu: $ 99.30M $ 99.30M $ 99.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Historyczne maksimum: $ 2.52 $ 2.52 $ 2.52 Historyczne minimum: $ 0.00802108 $ 0.00802108 $ 0.00802108 Aktualna cena: $ 0.0284544 $ 0.0284544 $ 0.0284544 Dowiedz się więcej o cenie Neutrino Index Token (XTN) Tokenomika Neutrino Index Token (XTN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Neutrino Index Token (XTN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XTN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XTN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXTN tokenomikę, poznaj cenę tokena XTNna żywo! Prognoza ceny XTN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XTN? Nasza strona z prognozami cen XTN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XTN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.