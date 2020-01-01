Poznaj tokenomikę NerdyDude (NERDY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NERDY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NerdyDude (NERDY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NERDY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika NerdyDude (NERDY) Odkryj kluczowe informacje o NerdyDude (NERDY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o NerdyDude (NERDY) NerdyDude ($Nerdy) was created on December 22 by a group of nerds who were tired of uninspired projects in the crypto world. We wanted to build something that truly stands out - something that speaks to the heart of nerd culture while showcasing breathtaking creativity. With NerdyDude, we've crafted a project that blends humor, innovation, and incredible artwork into a coin that every Nerd can relate to. Oficjalna strona internetowa: https://onenerdydude.com/ Kup NERDY teraz! Tokenomika i analiza cenowa NerdyDude (NERDY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NerdyDude (NERDY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.59K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.59K Historyczne maksimum: $ 0.00137807 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie NerdyDude (NERDY) Tokenomika NerdyDude (NERDY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NerdyDude (NERDY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NERDY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NERDY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNERDY tokenomikę, poznaj cenę tokena NERDYna żywo! Prognoza ceny NERDY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NERDY? Nasza strona z prognozami cen NERDY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NERDY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.