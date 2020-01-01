Poznaj tokenomikę NAINCY (NAINCY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NAINCY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NAINCY (NAINCY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NAINCY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / NAINCY (NAINCY) / Tokenomika / Tokenomika NAINCY (NAINCY) Odkryj kluczowe informacje o NAINCY (NAINCY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o NAINCY (NAINCY) nAIncy is an AI-powered financial analyst designed to help crypto natives understand and act on the $867 trillion traditional asset market. She begins as a daily commentator on X, connecting political trades, earnings data, and macroeconomic signals into crisp, meme-native insights. Over time, she evolves into a protocol that enables on-chain access to real-world assets through intelligent trade modeling, agent-led execution, and tokenized infrastructure. Oficjalna strona internetowa: https://naincy.ai/ Biała księga: https://naincy.gitbook.io/naincyai-litepaper Tokenomika i analiza cenowa NAINCY (NAINCY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NAINCY (NAINCY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 199.90K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 546.65M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 365.68K Historyczne maksimum: $ 0.00685702 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00036568 Tokenomika NAINCY (NAINCY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NAINCY (NAINCY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NAINCY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NAINCY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNAINCY tokenomikę, poznaj cenę tokena NAINCYna żywo! Prognoza ceny NAINCY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NAINCY? Nasza strona z prognozami cen NAINCY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NAINCY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.