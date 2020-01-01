Poznaj tokenomikę Nafter (NAFT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NAFT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Nafter (NAFT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NAFT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Nafter (NAFT) The Nafter platform will belong to ALL creators and their fans. We will be supporting all forms of content. We look to be the NFT content platform on blockchain for all mainstream and up and coming influencers and creators. Nafter allows creators to seamlessly snap, post & mint their content directly from their smartphone in a way never done before! Oficjalna strona internetowa: https://nafter.io/ Kup NAFT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Nafter (NAFT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nafter (NAFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 196.15K $ 196.15K $ 196.15K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 441.20M $ 441.20M $ 441.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 444.59K $ 444.59K $ 444.59K Historyczne maksimum: $ 0.365373 $ 0.365373 $ 0.365373 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00044459 $ 0.00044459 $ 0.00044459 Dowiedz się więcej o cenie Nafter (NAFT) Tokenomika Nafter (NAFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nafter (NAFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NAFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NAFT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNAFT tokenomikę, poznaj cenę tokena NAFTna żywo! Prognoza ceny NAFT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NAFT? Nasza strona z prognozami cen NAFT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NAFT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.