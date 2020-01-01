Tokenomika Nafter (NAFT)

Odkryj kluczowe informacje o Nafter (NAFT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Nafter (NAFT)

The Nafter platform will belong to ALL creators and their fans. We will be supporting all forms of content. We look to be the NFT content platform on blockchain for all mainstream and up and coming influencers and creators. Nafter allows creators to seamlessly snap, post & mint their content directly from their smartphone in a way never done before!

Oficjalna strona internetowa:
https://nafter.io/

Tokenomika i analiza cenowa Nafter (NAFT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nafter (NAFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 196.15K
$ 196.15K
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 441.20M
$ 441.20M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 444.59K
$ 444.59K
Historyczne maksimum:
$ 0.365373
$ 0.365373
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00044459
$ 0.00044459

Tokenomika Nafter (NAFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Nafter (NAFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów NAFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów NAFT.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszNAFT tokenomikę, poznaj cenę tokena NAFTna żywo!

Prognoza ceny NAFT

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NAFT? Nasza strona z prognozami cen NAFT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.