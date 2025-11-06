GiełdaDEX+
Aktualna cena Mozaic to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MOZ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MOZ łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MOZ

Informacje o cenie MOZ

Czym jest MOZ

Biała księga MOZ

Oficjalna strona internetowa MOZ

Tokenomika MOZ

Prognoza cen MOZ

Logo Mozaic

Cena Mozaic (MOZ)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MOZ do USD:

$0.0002112
+0.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Mozaic (MOZ) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:00:13 (UTC+8)

Informacje o cenie Mozaic (MOZ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.207574
$ 0
-0.49%

+0.40%

-35.68%

-35.68%

Aktualna cena Mozaic (MOZ) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MOZ wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MOZ w historii to $ 0.207574, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MOZ zmieniły się o -0.49% w ciągu ostatniej godziny, o +0.40% w ciągu 24 godzin i o -35.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mozaic (MOZ)

$ 31.79K
--
$ 158.24K
150.52M
749,226,547.2474781
Obecna kapitalizacja rynkowa Mozaic wynosi $ 31.79K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MOZ w obiegu wynosi 150.52M, przy całkowitej podaży 749226547.2474781. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 158.24K.

Historia ceny Mozaic (MOZ) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Mozaic do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Mozaic do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Mozaic do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Mozaic do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.40%
30 Dni$ 0-65.60%
60 dni$ 0+5.21%
90 dni$ 0--

Co to jest Mozaic (MOZ)

What is the project about? Automatic, omnichain yield farming.

Mozaic provides AI-optimized yield and liquidity strategies, powered by LayerZero.

What makes your project unique? Mozaic is unique as it allows users with little to no DeFi knowledge to capture complex yield strategies. Mozaic’s AI, Archimedes has one objective: To save users time and maximize their profitability. The AI does this by removing the indecisions involved with yield farming compounding and rebalancing assets to the highest APY farms every hour.

History of your project. Mozaic was brought to life in Sydney, Australia from a team of both quantitative and proprietary traders. ‘Automatic yield farming’ was coined amongst the team during 2021-22. The core team partnered with AI/ML experts from Silicon Valley to then create the AI, Archimedes.

What’s next for your project? Mozaic plans to release a many different ecosystem and chain driven vault strategies. The protocol is also set to continue the optimization of its AI/ML to continue to expand the offering of yield to its users.

Additionally, the MozaicDAO will also be established to move towards the decentralization of the protocol.

What can your token be used for? The MOZ token will be used for governing all decisions of the protocol and to direct the DAO treasury throughout the protocol and crypto ecosystem to create a sustainable protocol in the long-term.

Prognoza ceny Mozaic (w USD)

Jaka będzie wartość Mozaic (MOZ) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Mozaic (MOZ) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Mozaic.

Sprawdź teraz prognozę ceny Mozaic!

MOZ na lokalne waluty

Tokenomika Mozaic (MOZ)

Zrozumienie tokenomiki Mozaic (MOZ) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MOZjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Mozaic (MOZ)

Jaka jest dziś wartość Mozaic (MOZ)?
Aktualna cena MOZ w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MOZ do USD?
Aktualna cena MOZ w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Mozaic?
Kapitalizacja rynkowa dla MOZ wynosi $ 31.79K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MOZ w obiegu?
W obiegu MOZ znajduje się 150.52M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MOZ?
MOZ osiąga ATH w wysokości 0.207574 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MOZ?
MOZ zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MOZ?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MOZ wynosi -- USD.
Czy w tym roku MOZ pójdzie wyżej?
MOZ może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MOZ, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

