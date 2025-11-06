Informacje o cenie Mozaic (MOZ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.207574$ 0.207574 $ 0.207574 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.49% Zmiana ceny (1D) +0.40% Zmiana ceny (7D) -35.68% Zmiana ceny (7D) -35.68%

Aktualna cena Mozaic (MOZ) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MOZ wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MOZ w historii to $ 0.207574, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MOZ zmieniły się o -0.49% w ciągu ostatniej godziny, o +0.40% w ciągu 24 godzin i o -35.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mozaic (MOZ)

Kapitalizacja rynkowa $ 31.79K$ 31.79K $ 31.79K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 158.24K$ 158.24K $ 158.24K Podaż w obiegu 150.52M 150.52M 150.52M Całkowita podaż 749,226,547.2474781 749,226,547.2474781 749,226,547.2474781

Obecna kapitalizacja rynkowa Mozaic wynosi $ 31.79K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MOZ w obiegu wynosi 150.52M, przy całkowitej podaży 749226547.2474781. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 158.24K.