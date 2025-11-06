Cena Mozaic (MOZ)
-0.49%
+0.40%
-35.68%
-35.68%
Aktualna cena Mozaic (MOZ) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MOZ wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MOZ w historii to $ 0.207574, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki MOZ zmieniły się o -0.49% w ciągu ostatniej godziny, o +0.40% w ciągu 24 godzin i o -35.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Mozaic wynosi $ 31.79K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MOZ w obiegu wynosi 150.52M, przy całkowitej podaży 749226547.2474781. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 158.24K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Mozaic do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Mozaic do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Mozaic do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Mozaic do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+0.40%
|30 Dni
|$ 0
|-65.60%
|60 dni
|$ 0
|+5.21%
|90 dni
|$ 0
|--
What is the project about? Automatic, omnichain yield farming.
Mozaic provides AI-optimized yield and liquidity strategies, powered by LayerZero.
What makes your project unique? Mozaic is unique as it allows users with little to no DeFi knowledge to capture complex yield strategies. Mozaic’s AI, Archimedes has one objective: To save users time and maximize their profitability. The AI does this by removing the indecisions involved with yield farming compounding and rebalancing assets to the highest APY farms every hour.
History of your project. Mozaic was brought to life in Sydney, Australia from a team of both quantitative and proprietary traders. ‘Automatic yield farming’ was coined amongst the team during 2021-22. The core team partnered with AI/ML experts from Silicon Valley to then create the AI, Archimedes.
What’s next for your project? Mozaic plans to release a many different ecosystem and chain driven vault strategies. The protocol is also set to continue the optimization of its AI/ML to continue to expand the offering of yield to its users.
Additionally, the MozaicDAO will also be established to move towards the decentralization of the protocol.
What can your token be used for? The MOZ token will be used for governing all decisions of the protocol and to direct the DAO treasury throughout the protocol and crypto ecosystem to create a sustainable protocol in the long-term.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
