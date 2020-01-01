Poznaj tokenomikę Morpheus Network (MNW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MNW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Morpheus Network (MNW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MNW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Morpheus Network (MNW) / Tokenomika / Tokenomika Morpheus Network (MNW) Odkryj kluczowe informacje o Morpheus Network (MNW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Morpheus Network (MNW) The Morpheus.Network is a full-service, global, automated, supply chain platform for the global trading industry utilizing blockchain technology. This is achieved with Smart Contracts driving the supply chain with predetermined, automated work contracts, shipping & customs documents as well as automated international payments to over 1600 banks globally through integration with the SWIFT Payments Hub. The layering of other blockchain or non-blockchain technologies to be included as necessary objectives in a given Smart Contract further automate any complex supply chain (eg. RFID scans, data transfers). The MRPH token is a “value” based utility within the Morpheus.Network, and is used for the transaction fees to power or "fuel" the automation platform. We are currently establishing strategic partners during the development of the platform. These include major logistics and customs brokers, import/export corporations involved in global trade, as well as actual end-users of the platform. Oficjalna strona internetowa: https://morpheus.network Biała księga: https://morpheus.network/assets/Morpheus.Network_Black_Platform.pdf Kup MNW teraz! Tokenomika i analiza cenowa Morpheus Network (MNW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Morpheus Network (MNW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M Całkowita podaż: $ 47.90M $ 47.90M $ 47.90M Podaż w obiegu: $ 37.52M $ 37.52M $ 37.52M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.37M $ 3.37M $ 3.37M Historyczne maksimum: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 Historyczne minimum: $ 0.00992725 $ 0.00992725 $ 0.00992725 Aktualna cena: $ 0.070449 $ 0.070449 $ 0.070449 Dowiedz się więcej o cenie Morpheus Network (MNW) Tokenomika Morpheus Network (MNW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Morpheus Network (MNW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MNW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MNW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMNW tokenomikę, poznaj cenę tokena MNWna żywo! Prognoza ceny MNW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MNW? Nasza strona z prognozami cen MNW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MNW już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.