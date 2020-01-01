Tokenomika Moongate Fun (MGTAI)

Tokenomika Moongate Fun (MGTAI)

Odkryj kluczowe informacje o Moongate Fun (MGTAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Moongate Fun (MGTAI)

Moongate is a decentralized platform built on the Binance Smart Chain (BSC) that enables users to launch tokens and integrate AI-powered agents with ease. Through the Moongate Framework, users can create and deploy custom tokens with various tokenomic models, including staking, deflationary mechanics, and transaction fees. Additionally, Moongate allows for seamless integration of AI agents, such as 𝕏 bots, Telegram bots, and Discord bots, which can automate tasks, facilitate user engagement, and enhance blockchain interactions. The platform is designed to be accessible for both developers and non-technical users, providing a streamlined and efficient way to deploy blockchain-based solutions. Moongate also implements a revenue-sharing model, where fees generated from token launches and AI agent integrations are distributed to MGTAI token holders, buyback & burn mechanisms, and project development. With scalability and security in mind, Moongate aims to expand its ecosystem by incorporating additional blockchain support, governance tools, and decentralized finance (DeFi) integrations.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.moongate.fun/
Biała księga:
https://moongate-docs.gitbook.io/moongate

Tokenomika i analiza cenowa Moongate Fun (MGTAI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Moongate Fun (MGTAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 11.55K
$ 11.55K$ 11.55K
Całkowita podaż:
$ 4.80B
$ 4.80B$ 4.80B
Podaż w obiegu:
$ 4.80B
$ 4.80B$ 4.80B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 11.55K
$ 11.55K$ 11.55K
Historyczne maksimum:
$ 0.00019878
$ 0.00019878$ 0.00019878
Historyczne minimum:
$ 0.00000178
$ 0.00000178$ 0.00000178
Aktualna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Moongate Fun (MGTAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Moongate Fun (MGTAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów MGTAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów MGTAI.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszMGTAI tokenomikę, poznaj cenę tokena MGTAIna żywo!

Prognoza ceny MGTAI

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MGTAI? Nasza strona z prognozami cen MGTAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.