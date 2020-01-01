Tokenomika Moongate Fun (MGTAI)
Moongate is a decentralized platform built on the Binance Smart Chain (BSC) that enables users to launch tokens and integrate AI-powered agents with ease. Through the Moongate Framework, users can create and deploy custom tokens with various tokenomic models, including staking, deflationary mechanics, and transaction fees. Additionally, Moongate allows for seamless integration of AI agents, such as 𝕏 bots, Telegram bots, and Discord bots, which can automate tasks, facilitate user engagement, and enhance blockchain interactions. The platform is designed to be accessible for both developers and non-technical users, providing a streamlined and efficient way to deploy blockchain-based solutions. Moongate also implements a revenue-sharing model, where fees generated from token launches and AI agent integrations are distributed to MGTAI token holders, buyback & burn mechanisms, and project development. With scalability and security in mind, Moongate aims to expand its ecosystem by incorporating additional blockchain support, governance tools, and decentralized finance (DeFi) integrations.
Tokenomika Moongate Fun (MGTAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Moongate Fun (MGTAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów MGTAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów MGTAI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
