Poznaj tokenomikę Moongate Fun (MGTAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MGTAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Moongate Fun (MGTAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MGTAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Moongate Fun (MGTAI) / Tokenomika / Tokenomika Moongate Fun (MGTAI) Odkryj kluczowe informacje o Moongate Fun (MGTAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Moongate Fun (MGTAI) Moongate is a decentralized platform built on the Binance Smart Chain (BSC) that enables users to launch tokens and integrate AI-powered agents with ease. Through the Moongate Framework, users can create and deploy custom tokens with various tokenomic models, including staking, deflationary mechanics, and transaction fees. Additionally, Moongate allows for seamless integration of AI agents, such as 𝕏 bots, Telegram bots, and Discord bots, which can automate tasks, facilitate user engagement, and enhance blockchain interactions. The platform is designed to be accessible for both developers and non-technical users, providing a streamlined and efficient way to deploy blockchain-based solutions. Moongate also implements a revenue-sharing model, where fees generated from token launches and AI agent integrations are distributed to MGTAI token holders, buyback & burn mechanisms, and project development. With scalability and security in mind, Moongate aims to expand its ecosystem by incorporating additional blockchain support, governance tools, and decentralized finance (DeFi) integrations. Moongate is a decentralized platform built on the Binance Smart Chain (BSC) that enables users to launch tokens and integrate AI-powered agents with ease. Through the Moongate Framework, users can create and deploy custom tokens with various tokenomic models, including staking, deflationary mechanics, and transaction fees. Additionally, Moongate allows for seamless integration of AI agents, such as 𝕏 bots, Telegram bots, and Discord bots, which can automate tasks, facilitate user engagement, and enhance blockchain interactions. The platform is designed to be accessible for both developers and non-technical users, providing a streamlined and efficient way to deploy blockchain-based solutions. Moongate also implements a revenue-sharing model, where fees generated from token launches and AI agent integrations are distributed to MGTAI token holders, buyback & burn mechanisms, and project development. With scalability and security in mind, Moongate aims to expand its ecosystem by incorporating additional blockchain support, governance tools, and decentralized finance (DeFi) integrations. Oficjalna strona internetowa: https://www.moongate.fun/ Biała księga: https://moongate-docs.gitbook.io/moongate Kup MGTAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Moongate Fun (MGTAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Moongate Fun (MGTAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.55K $ 11.55K $ 11.55K Całkowita podaż: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B Podaż w obiegu: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.55K $ 11.55K $ 11.55K Historyczne maksimum: $ 0.00019878 $ 0.00019878 $ 0.00019878 Historyczne minimum: $ 0.00000178 $ 0.00000178 $ 0.00000178 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Moongate Fun (MGTAI) Tokenomika Moongate Fun (MGTAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Moongate Fun (MGTAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MGTAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MGTAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMGTAI tokenomikę, poznaj cenę tokena MGTAIna żywo! Prognoza ceny MGTAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MGTAI? Nasza strona z prognozami cen MGTAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MGTAI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.