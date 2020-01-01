Poznaj tokenomikę MonbaseCoin (MBC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MBC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MonbaseCoin (MBC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MBC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / MonbaseCoin (MBC) / Tokenomika / Tokenomika MonbaseCoin (MBC) Odkryj kluczowe informacje o MonbaseCoin (MBC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MonbaseCoin (MBC) Monbase is a leading digital asset exchange that offers a seamless and secure trading experience for users of all levels. Our platform is built on cutting-edge technology and designed with user-centricity at its core. Monbase is a leading digital asset exchange that offers a seamless and secure trading experience for users of all levels. Our platform is built on cutting-edge technology and designed with user-centricity at its core. Oficjalna strona internetowa: https://monbase.com Kup MBC teraz! Tokenomika i analiza cenowa MonbaseCoin (MBC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MonbaseCoin (MBC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 96.05M $ 96.05M $ 96.05M Całkowita podaż: $ 189.70M $ 189.70M $ 189.70M Podaż w obiegu: $ 189.70M $ 189.70M $ 189.70M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 96.05M $ 96.05M $ 96.05M Historyczne maksimum: $ 0.663524 $ 0.663524 $ 0.663524 Historyczne minimum: $ 0.0084061 $ 0.0084061 $ 0.0084061 Aktualna cena: $ 0.502757 $ 0.502757 $ 0.502757 Dowiedz się więcej o cenie MonbaseCoin (MBC) Tokenomika MonbaseCoin (MBC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MonbaseCoin (MBC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MBC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MBC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMBC tokenomikę, poznaj cenę tokena MBCna żywo! Prognoza ceny MBC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MBC? Nasza strona z prognozami cen MBC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MBC już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.