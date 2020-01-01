Poznaj tokenomikę Molecule (MOLECULE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOLECULE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Molecule (MOLECULE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOLECULE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Molecule (MOLECULE) Odkryj kluczowe informacje o Molecule (MOLECULE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Molecule (MOLECULE)

Molecule ($MOLECULE) is where memes meet molecular-level creativity! Inspired by the building blocks of life, this meme coin is engineered to connect innovation with humor. Just like molecules combine to form incredible things, $MOLECULE unites the crypto community for explosive fun and limitless potential. Whether you're a science geek, a meme enthusiast, or just here for the moonshots , $MOLECULE brings a fresh twist to the meme coin game. Ready to bond with greatness? Join the $MOLECULE revolution and let's create some chemistry! 🧬⚡

Oficjalna strona internetowa: https://moleculemoon.xyz

Tokenomika i analiza cenowa Molecule (MOLECULE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Molecule (MOLECULE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 42.09K
Całkowita podaż: $ 41,978.26T
Podaż w obiegu: $ 41,978.26T
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 42.09K
Historyczne maksimum: $ 0
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Molecule (MOLECULE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Molecule (MOLECULE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOLECULE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOLECULE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.