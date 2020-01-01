Poznaj tokenomikę MOAI (MOAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MOAI (MOAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / MOAI (MOAI) / Tokenomika / Tokenomika MOAI (MOAI) Odkryj kluczowe informacje o MOAI (MOAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MOAI (MOAI) Moai are monolithic human figures carved by the Rapa Nui people on Rapa Nui (Easter Island) in eastern Polynesia between the years 1250 and 1500 Moai are monolithic human figures carved by the Rapa Nui people on Rapa Nui (Easter Island) in eastern Polynesia between the years 1250 and 1500 Oficjalna strona internetowa: https://ungabunga.tech Kup MOAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa MOAI (MOAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MOAI (MOAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Całkowita podaż: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M Podaż w obiegu: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Historyczne maksimum: $ 0.392353 $ 0.392353 $ 0.392353 Historyczne minimum: $ 0.00109089 $ 0.00109089 $ 0.00109089 Aktualna cena: $ 0.01512441 $ 0.01512441 $ 0.01512441 Dowiedz się więcej o cenie MOAI (MOAI) Tokenomika MOAI (MOAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MOAI (MOAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOAI tokenomikę, poznaj cenę tokena MOAIna żywo! Prognoza ceny MOAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOAI? Nasza strona z prognozami cen MOAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOAI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.