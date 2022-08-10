Poznaj tokenomikę Minted (MTD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MTD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Minted (MTD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MTD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Minted (MTD) / Tokenomika / Tokenomika Minted (MTD) Odkryj kluczowe informacje o Minted (MTD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Minted (MTD) Minted.network is a decentralised NFT platform that aspires to be the digital bazaar of wonders for everyone to discover, trade, and find NFT gems, native to Ethereum and Cronos. Aiming to bring more tools for collection owners to design, curate, and offer utilities to their communities, all without the technical complexities that riddle many aspiring collection owners. Minted™ provide these key functions: 1. Self-Custodial Trading - users maintain full control of their NFTs. 2. Multi-chain Support - supports both Ethereum and Cronos. 3. Native $MTD token - $MTD is Minted™’s native token on Cronos designed to incentivize the long term supporters of the platform. 4. Security First - Minted™ smart contracts are fully audited by Blocksec. Minted offers below main features: - Launchpad - Rewards: 1. Listing: earn rewards by listing eligible NFTs with less than 2x floor price, and boost the reward by listing under 1.1x of the floor price. Rewards are distributed daily (via $MTD) and available for claiming anytime 2. Staking: by depositing your $MTD at Minted™ Vaults, you can earn platform rewards and $MTD rewards Tokenomics $MTD is Minted’s native token built on the Cronos chain, which will be used to reward users for various activities at platform participation. In the future, $MTD may also be used for governance of the platform. There will be a total of 1,000,000,000 (1 billion) $MTD tokens Business Development Reserve 35.0% (Unlocked at Token Generation Event (TGE)) Liquidity and Staking Management 28.4%(Staking Incentives distributed over 48 Months; Liquidity Management unlocked at TGE) Team 16.5% (24 month linear monthly vesting) Treasury 15% (Unlocked at TGE) Platform Rewards 5% (Distributed over 48 months) Public Launch 0.1% (40% immediate unlock; 60% linear monthly vesting at 10% per month) Read more: https://minted.network/about/litepaper.pdf - Minted just concluded its public sale on Aug 10th, 2022 - $MTD is now available for trading on VVS Finance Minted.network is a decentralised NFT platform that aspires to be the digital bazaar of wonders for everyone to discover, trade, and find NFT gems, native to Ethereum and Cronos. Aiming to bring more tools for collection owners to design, curate, and offer utilities to their communities, all without the technical complexities that riddle many aspiring collection owners. Minted™ provide these key functions: Self-Custodial Trading - users maintain full control of their NFTs. Multi-chain Support - supports both Ethereum and Cronos. Native $MTD token - $MTD is Minted™’s native token on Cronos designed to incentivize the long term supporters of the platform. Security First - Minted™ smart contracts are fully audited by Blocksec. Minted offers below main features: Launchpad

Rewards: Listing: earn rewards by listing eligible NFTs with less than 2x floor price, and boost the reward by listing under 1.1x of the floor price. Rewards are distributed daily (via $MTD) and available for claiming anytime Staking: by depositing your $MTD at Minted™ Vaults, you can earn platform rewards and $MTD rewards Tokenomics $MTD is Minted’s native token built on the Cronos chain, which will be used to reward users for various activities at platform participation. In the future, $MTD may also be used for governance of the platform. There will be a total of 1,000,000,000 (1 billion) $MTD tokens Business Development Reserve 35.0% (Unlocked at Token Generation Event (TGE)) Liquidity and Staking Management 28.4%(Staking Incentives distributed over 48 Months; Liquidity Management unlocked at TGE) Team 16.5% (24 month linear monthly vesting) Treasury 15% (Unlocked at TGE) Platform Rewards 5% (Distributed over 48 months) Public Launch 0.1% (40% immediate unlock; 60% linear monthly vesting at 10% per month) Read more: https://minted.network/about/litepaper.pdf Minted just concluded its public sale on Aug 10th, 2022

$MTD is now available for trading on VVS Finance Oficjalna strona internetowa: https://minted.network/ Kup MTD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Minted (MTD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Minted (MTD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 232.74M $ 232.74M $ 232.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.29M $ 11.29M $ 11.29M Historyczne maksimum: $ 0.640362 $ 0.640362 $ 0.640362 Historyczne minimum: $ 0.00771239 $ 0.00771239 $ 0.00771239 Aktualna cena: $ 0.01129338 $ 0.01129338 $ 0.01129338 Dowiedz się więcej o cenie Minted (MTD) Tokenomika Minted (MTD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Minted (MTD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MTD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MTD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMTD tokenomikę, poznaj cenę tokena MTDna żywo! Prognoza ceny MTD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MTD? Nasza strona z prognozami cen MTD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MTD już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.