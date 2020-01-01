Poznaj tokenomikę Milestone Millions (MSMIL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MSMIL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Milestone Millions (MSMIL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MSMIL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Milestone Millions (MSMIL) Odkryj kluczowe informacje o Milestone Millions (MSMIL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Milestone Millions (MSMIL) Oficjalna strona internetowa: https://www.milestonemillions.com/ Biała księga: https://www.milestonemillions.com/document/GreenPaper.pdf Tokenomika i analiza cenowa Milestone Millions (MSMIL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Milestone Millions (MSMIL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 173.04K Całkowita podaż: $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 374.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 230.74K Historyczne maksimum: $ 0.00284853 Historyczne minimum: $ 0.00007176 Aktualna cena: $ 0.0004589 Tokenomika Milestone Millions (MSMIL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Milestone Millions (MSMIL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MSMIL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MSMIL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Prognoza ceny MSMIL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MSMIL? Nasza strona z prognozami cen MSMIL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.