Informacje o Midas mBASIS (MBASIS) At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web. Oficjalna strona internetowa: https://midas.app/mbasis Biała księga: https://docs.midas.app Tokenomika i analiza cenowa Midas mBASIS (MBASIS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Midas mBASIS (MBASIS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.57M Całkowita podaż: $ 11.00M Podaż w obiegu: $ 11.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.57M Historyczne maksimum: $ 1.14 Historyczne minimum: $ 0.219164 Aktualna cena: $ 1.14 Tokenomika Midas mBASIS (MBASIS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Midas mBASIS (MBASIS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MBASIS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MBASIS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMBASIS tokenomikę, poznaj cenę tokena MBASISna żywo! Prognoza ceny MBASIS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MBASIS? Nasza strona z prognozami cen MBASIS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MBASIS już teraz!