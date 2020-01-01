Poznaj tokenomikę Merge (MERGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MERGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Merge (MERGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MERGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Merge (MERGE) / Tokenomika / Tokenomika Merge (MERGE) Odkryj kluczowe informacje o Merge (MERGE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Merge (MERGE) Merge is the collaborative result of multi-functional teams and individuals who focus on providing Software as a Service (SaaS) powered by the Blockchain. With the support of the MERGE Cryptocurrency, and based on its Tokenomics model, where both users and developers benefit from each other, Merge provides a wide range of solutions for crypto and non-crypto oriented users, teams, and companies. One one side, Merge acts as a trusted third party that pays for the services users use with their investments. Users get back the tokens they invest once they stop using the services Merge provides. On the other, Merge attracts developers who create their own software apps, tools and solutions, being them blockchain and non-blockchain based. Oficjalna strona internetowa: https://projectmerge.org/

Tokenomika i analiza cenowa Merge (MERGE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Merge (MERGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.69K $ 12.69K $ 12.69K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 90.33M $ 90.33M $ 90.33M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.04K $ 14.04K $ 14.04K Historyczne maksimum: $ 0.091276 $ 0.091276 $ 0.091276 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00014043 $ 0.00014043 $ 0.00014043 Dowiedz się więcej o cenie Merge (MERGE) Tokenomika Merge (MERGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Merge (MERGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MERGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MERGE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMERGE tokenomikę, poznaj cenę tokena MERGEna żywo! Prognoza ceny MERGE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MERGE? Nasza strona z prognozami cen MERGE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MERGE już teraz! 