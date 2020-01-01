Tokenomika Maxwell (MAXWELL)

Tokenomika Maxwell (MAXWELL)

Odkryj kluczowe informacje o Maxwell (MAXWELL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Maxwell (MAXWELL)

Meet Maxwell the Cat: the TikTok-famous feline known for wearing a GoPro and stirring up trouble in the neighborhood. Maxwell, the “terror of the streets,” has inspired a community-driven cryptocurrency, $Maxwell, for cat enthusiasts, meme lovers, and crypto adventurers alike. Now, the infamous TikTok cat with 2.4M followers ready to take over Solana. This project is endorsed by the TikTok owner itself.

Oficjalna strona internetowa:
https://maxwellsol.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa Maxwell (MAXWELL)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Maxwell (MAXWELL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 24.83K
$ 24.83K$ 24.83K
Całkowita podaż:
$ 999.67M
$ 999.67M$ 999.67M
Podaż w obiegu:
$ 951.58M
$ 951.58M$ 951.58M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 26.08K
$ 26.08K$ 26.08K
Historyczne maksimum:
$ 0.00098628
$ 0.00098628$ 0.00098628
Historyczne minimum:
$ 0.00001897
$ 0.00001897$ 0.00001897
Aktualna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Maxwell (MAXWELL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Maxwell (MAXWELL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów MAXWELL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAXWELL.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszMAXWELL tokenomikę, poznaj cenę tokena MAXWELLna żywo!

Prognoza ceny MAXWELL

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAXWELL? Nasza strona z prognozami cen MAXWELL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.