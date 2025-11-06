Informacje o cenie maxBTC (MAXBTC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 45,197 $ 45,197 $ 45,197 Minimum 24h $ 168,013 $ 168,013 $ 168,013 Maksimum 24h Minimum 24h $ 45,197$ 45,197 $ 45,197 Maksimum 24h $ 168,013$ 168,013 $ 168,013 Historyczne maksimum $ 172,696$ 172,696 $ 172,696 Najniższa cena $ 42,866$ 42,866 $ 42,866 Zmiana ceny (1H) -0.03% Zmiana ceny (1D) +0.45% Zmiana ceny (7D) -6.24% Zmiana ceny (7D) -6.24%

Aktualna cena maxBTC (MAXBTC) wynosi $103,583. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAXBTC wahał się między $ 45,197 a $ 168,013, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAXBTC w historii to $ 172,696, a najniższy to $ 42,866.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAXBTC zmieniły się o -0.03% w ciągu ostatniej godziny, o +0.45% w ciągu 24 godzin i o -6.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o maxBTC (MAXBTC)

Kapitalizacja rynkowa $ 207.17K$ 207.17K $ 207.17K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 207.17K$ 207.17K $ 207.17K Podaż w obiegu 2.00 2.00 2.00 Całkowita podaż 2.0 2.0 2.0

Obecna kapitalizacja rynkowa maxBTC wynosi $ 207.17K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAXBTC w obiegu wynosi 2.00, przy całkowitej podaży 2.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 207.17K.