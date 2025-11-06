GiełdaDEX+
Aktualna cena maxBTC to 103,583 USD. Śledź aktualizacje cen MAXBTC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MAXBTC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MAXBTC

Informacje o cenie MAXBTC

Czym jest MAXBTC

Oficjalna strona internetowa MAXBTC

Tokenomika MAXBTC

Prognoza cen MAXBTC

Logo maxBTC

Cena maxBTC (MAXBTC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MAXBTC do USD:

$103,583
$103,583
+0.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
maxBTC (MAXBTC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:53:32 (UTC+8)

Informacje o cenie maxBTC (MAXBTC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 45,197
$ 45,197
Minimum 24h
$ 168,013
$ 168,013
Maksimum 24h

$ 45,197
$ 45,197

$ 168,013
$ 168,013

$ 172,696
$ 172,696

$ 42,866
$ 42,866

-0.03%

+0.45%

-6.24%

-6.24%

Aktualna cena maxBTC (MAXBTC) wynosi $103,583. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAXBTC wahał się między $ 45,197 a $ 168,013, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAXBTC w historii to $ 172,696, a najniższy to $ 42,866.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAXBTC zmieniły się o -0.03% w ciągu ostatniej godziny, o +0.45% w ciągu 24 godzin i o -6.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o maxBTC (MAXBTC)

$ 207.17K
$ 207.17K

--
----

$ 207.17K
$ 207.17K

2.00
2.00

2.0
2.0

Obecna kapitalizacja rynkowa maxBTC wynosi $ 207.17K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAXBTC w obiegu wynosi 2.00, przy całkowitej podaży 2.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 207.17K.

Historia ceny maxBTC (MAXBTC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny maxBTC do USD wyniosła $ +460.71.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny maxBTC do USD wyniosła $ -17,301.2198908000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny maxBTC do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny maxBTC do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +460.71+0.45%
30 Dni$ -17,301.2198908000-16.70%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest maxBTC (MAXBTC)

maxBTC is liquid, yield-bearing Bitcoin that offers sustainable returns to its holders through proven BTC-denominated strategies.

Built for composability, its LST-like structure makes it compatible with existing DeFi integrations and effective as collateral in lending markets. It lets holders deploy capital without losing BTC exposure, improve capital efficiency, and scale with multiple underlying strategies over time.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla maxBTC (MAXBTC)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny maxBTC (w USD)

Jaka będzie wartość maxBTC (MAXBTC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w maxBTC (MAXBTC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla maxBTC.

Sprawdź teraz prognozę ceny maxBTC!

MAXBTC na lokalne waluty

Tokenomika maxBTC (MAXBTC)

Zrozumienie tokenomiki maxBTC (MAXBTC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MAXBTCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące maxBTC (MAXBTC)

Jaka jest dziś wartość maxBTC (MAXBTC)?
Aktualna cena MAXBTC w USD wynosi 103,583USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MAXBTC do USD?
Aktualna cena MAXBTC w USD wynosi $ 103,583. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa maxBTC?
Kapitalizacja rynkowa dla MAXBTC wynosi $ 207.17K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MAXBTC w obiegu?
W obiegu MAXBTC znajduje się 2.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MAXBTC?
MAXBTC osiąga ATH w wysokości 172,696 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MAXBTC?
MAXBTC zaliczył cenę ATL w wysokości 42,866 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MAXBTC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MAXBTC wynosi -- USD.
Czy w tym roku MAXBTC pójdzie wyżej?
MAXBTC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MAXBTC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:53:32 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe maxBTC (MAXBTC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,117.38

$3,380.95

$159.05

$1.0001

$1,477.92

$103,117.38

$3,380.95

$2.3283

$159.05

$1.0847

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000000726

$0.2199

$0.000007006

$0.000000000000000000004453

$0.24701

