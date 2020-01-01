Poznaj tokenomikę Main Character (MAIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MAIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Main Character (MAIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MAIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Main Character (MAIN) / Tokenomika / Tokenomika Main Character (MAIN) Odkryj kluczowe informacje o Main Character (MAIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Main Character (MAIN) F*ck everything I'm the main character. Being the main character makes and gives you the full need to feel in control. Which in a lot of coins people do not feel the full circle. Our utility of Main Character is to build with everyone that is involved and make them all feel llke they are each the main character of this token. Main Character has the name to make everyone feel like a hero is the defi space and that is exactly our purpose for this token. Oficjalna strona internetowa: https://x.com/mainsolcto Kup MAIN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Main Character (MAIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Main Character (MAIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.51K $ 20.51K $ 20.51K Całkowita podaż: $ 931.94M $ 931.94M $ 931.94M Podaż w obiegu: $ 931.94M $ 931.94M $ 931.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.51K $ 20.51K $ 20.51K Historyczne maksimum: $ 0.0041142 $ 0.0041142 $ 0.0041142 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Main Character (MAIN) Tokenomika Main Character (MAIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Main Character (MAIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAIN tokenomikę, poznaj cenę tokena MAINna żywo! Prognoza ceny MAIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAIN? Nasza strona z prognozami cen MAIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MAIN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.