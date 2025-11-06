GiełdaDEX+
Aktualna cena Mahina Token to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MHNA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MHNA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MHNA

Informacje o cenie MHNA

Czym jest MHNA

Biała księga MHNA

Oficjalna strona internetowa MHNA

Tokenomika MHNA

Prognoza cen MHNA

Logo Mahina Token

Cena Mahina Token (MHNA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MHNA do USD:

$0.00035914
+1.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Mahina Token (MHNA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:48:49 (UTC+8)

Informacje o cenie Mahina Token (MHNA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--

+1.22%

-15.73%

-15.73%

Aktualna cena Mahina Token (MHNA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MHNA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MHNA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MHNA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.22% w ciągu 24 godzin i o -15.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mahina Token (MHNA)

$ 3.59M
--
$ 3.59M
10.00B
10,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Mahina Token wynosi $ 3.59M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MHNA w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.59M.

Historia ceny Mahina Token (MHNA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Mahina Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Mahina Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Mahina Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Mahina Token do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.22%
30 Dni$ 0-42.87%
60 dni$ 0-23.48%
90 dni$ 0--

Co to jest Mahina Token (MHNA)

Mahina Token is a groundbreaking project aimed at disrupting the financial services industry. They are dedicated to supporting the growth and elevation of qualified women financial advisors through event marketing, strategic partnerships, and a comprehensive tokenomic model.

By acquiring the Mahina Token, you'll not only support the growth and expansion of the Akamai Inspiration Fund but also benefit from a well balanced tokenomic model designed for long-term growth and stability. Your acquisition of the Mahina Token will contribute to the ongoing development of the project, empowering countless individuals with access to life-changing information and financial planning assistance. These seminars, in turn, will enhance the performance of the Akamai Advisors Group, creating a positive feedback loop where the group's success feeds back into the token itself. This revenue generating mechanism ensures a sustainable and mutually beneficial ecosystem for both the Mahina token holders and the Akamai Advisors Group.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Mahina Token (MHNA)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Mahina Token (w USD)

Jaka będzie wartość Mahina Token (MHNA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Mahina Token (MHNA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Mahina Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Mahina Token!

MHNA na lokalne waluty

Tokenomika Mahina Token (MHNA)

Zrozumienie tokenomiki Mahina Token (MHNA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MHNAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Mahina Token (MHNA)

Jaka jest dziś wartość Mahina Token (MHNA)?
Aktualna cena MHNA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MHNA do USD?
Aktualna cena MHNA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Mahina Token?
Kapitalizacja rynkowa dla MHNA wynosi $ 3.59M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MHNA w obiegu?
W obiegu MHNA znajduje się 10.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MHNA?
MHNA osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MHNA?
MHNA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MHNA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MHNA wynosi -- USD.
Czy w tym roku MHNA pójdzie wyżej?
MHNA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MHNA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:48:49 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Mahina Token (MHNA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

