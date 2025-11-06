Informacje o cenie Mahina Token (MHNA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +1.22% Zmiana ceny (7D) -15.73% Zmiana ceny (7D) -15.73%

Aktualna cena Mahina Token (MHNA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MHNA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MHNA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MHNA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.22% w ciągu 24 godzin i o -15.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mahina Token (MHNA)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Podaż w obiegu 10.00B 10.00B 10.00B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Mahina Token wynosi $ 3.59M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MHNA w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.59M.