Poznaj tokenomikę LunarCrush (LUNR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LUNR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę LunarCrush (LUNR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LUNR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / LunarCrush (LUNR) / Tokenomika / Tokenomika LunarCrush (LUNR) Odkryj kluczowe informacje o LunarCrush (LUNR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o LunarCrush (LUNR) $Lunr powers social farming on LunarCrush Earn. Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen. LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands. Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit. $Lunr powers social farming on LunarCrush Earn. Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen. LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands. Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit. Oficjalna strona internetowa: https://lunarcrush.com/earn Biała księga: https://lunarcrush.com/litepaper.pdf Kup LUNR teraz! Tokenomika i analiza cenowa LunarCrush (LUNR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LunarCrush (LUNR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 352.92K $ 352.92K $ 352.92K Całkowita podaż: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Podaż w obiegu: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 352.92K $ 352.92K $ 352.92K Historyczne maksimum: $ 13.96 $ 13.96 $ 13.96 Historyczne minimum: $ 0.00194135 $ 0.00194135 $ 0.00194135 Aktualna cena: $ 0.00235278 $ 0.00235278 $ 0.00235278 Dowiedz się więcej o cenie LunarCrush (LUNR) Tokenomika LunarCrush (LUNR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LunarCrush (LUNR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LUNR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LUNR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLUNR tokenomikę, poznaj cenę tokena LUNRna żywo! Prognoza ceny LUNR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LUNR? Nasza strona z prognozami cen LUNR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LUNR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.