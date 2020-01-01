Poznaj tokenomikę LumiWave (LWA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LWA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę LumiWave (LWA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LWA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / LumiWave (LWA) / Tokenomika / Tokenomika LumiWave (LWA) Odkryj kluczowe informacje o LumiWave (LWA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o LumiWave (LWA) Oficjalna strona internetowa: https://lumiwavelab.com/ Biała księga: https://lumiwave-inno.gitbook.io/lumiwave-whitepaper Kup LWA teraz! Tokenomika i analiza cenowa LumiWave (LWA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LumiWave (LWA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.48M $ 9.48M $ 9.48M Całkowita podaż: $ 770.08M $ 770.08M $ 770.08M Podaż w obiegu: $ 770.08M $ 770.08M $ 770.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.48M $ 9.48M $ 9.48M Historyczne maksimum: $ 0.778144 $ 0.778144 $ 0.778144 Historyczne minimum: $ 0.00976333 $ 0.00976333 $ 0.00976333 Aktualna cena: $ 0.01229032 $ 0.01229032 $ 0.01229032 Dowiedz się więcej o cenie LumiWave (LWA) Tokenomika LumiWave (LWA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LumiWave (LWA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LWA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LWA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLWA tokenomikę, poznaj cenę tokena LWAna żywo! Prognoza ceny LWA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LWA? Nasza strona z prognozami cen LWA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LWA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.