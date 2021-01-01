Poznaj tokenomikę LUDWIG (LUDWIG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LUDWIG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę LUDWIG (LUDWIG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LUDWIG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika LUDWIG (LUDWIG) Odkryj kluczowe informacje o LUDWIG (LUDWIG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o LUDWIG (LUDWIG)

Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network's lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted. Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee's artistry and their invitation to adapt their assets. LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers.

Oficjalna strona internetowa: https://ludwigonsonic.com/

Tokenomika i analiza cenowa LUDWIG (LUDWIG)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LUDWIG (LUDWIG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 36.43K
Całkowita podaż: $ 25.00M
Podaż w obiegu: $ 25.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 36.43K
Historyczne maksimum: $ 0.02423476
Historyczne minimum: $ 0.00145722
Aktualna cena: $ 0.00145737

Dowiedz się więcej o cenie LUDWIG (LUDWIG)

Tokenomika LUDWIG (LUDWIG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki LUDWIG (LUDWIG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LUDWIG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LUDWIG.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszLUDWIG tokenomikę, poznaj cenę tokena LUDWIGna żywo!

Prognoza ceny LUDWIG

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LUDWIG? Nasza strona z prognozami cen LUDWIG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.