Poznaj tokenomikę Loop ETH (LPETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LPETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Loop ETH (LPETH) / Tokenomika / Tokenomika Loop ETH (LPETH) Odkryj kluczowe informacje o Loop ETH (LPETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Loop ETH (LPETH) Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale. - Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH. - Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields. - dLP Lockers can lock the protocol's governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue. Oficjalna strona internetowa: https://www.loopfi.xyz Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1dhoMFDT1eD6ev3eeDHcy0xSwaF4Rlq8u/view

Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields.

Oficjalna strona internetowa: https://www.loopfi.xyz Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1dhoMFDT1eD6ev3eeDHcy0xSwaF4Rlq8u/view Tokenomika i analiza cenowa Loop ETH (LPETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Loop ETH (LPETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.18M Całkowita podaż: $ 467.36 Podaż w obiegu: $ 467.36 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.17M Historyczne maksimum: $ 4,775.49 Historyczne minimum: $ 1,543.04 Aktualna cena: $ 4,640.52 Dowiedz się więcej o cenie Loop ETH (LPETH) Tokenomika Loop ETH (LPETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Loop ETH (LPETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LPETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LPETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLPETH tokenomikę, poznaj cenę tokena LPETHna żywo! Prognoza ceny LPETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LPETH? Nasza strona z prognozami cen LPETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.