Aktualna cena Liquid Staked SOL to 165.03 USD. Śledź aktualizacje cen LSSOL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LSSOL łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 LSSOL do USD:

$165.03
$165.03$165.03
+3.20%1D
Liquid Staked SOL (LSSOL) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Liquid Staked SOL (LSSOL) (USD)

Aktualna cena Liquid Staked SOL (LSSOL) wynosi $165.03. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LSSOL wahał się między $ 157.58 a $ 166.46, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LSSOL w historii to $ 384.79, a najniższy to $ 150.5.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LSSOL zmieniły się o +0.40% w ciągu ostatniej godziny, o +3.27% w ciągu 24 godzin i o -16.99% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Liquid Staked SOL (LSSOL)

Obecna kapitalizacja rynkowa Liquid Staked SOL wynosi $ 1.90M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LSSOL w obiegu wynosi 11.53K, przy całkowitej podaży 11531.412427021. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.90M.

Historia ceny Liquid Staked SOL (LSSOL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Liquid Staked SOL do USD wyniosła $ +5.22.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Liquid Staked SOL do USD wyniosła $ -49.9985449920.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Liquid Staked SOL do USD wyniosła $ -31.4330825670.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Liquid Staked SOL do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +5.22+3.27%
30 Dni$ -49.9985449920-30.29%
60 dni$ -31.4330825670-19.04%
90 dni$ 0--

Co to jest Liquid Staked SOL (LSSOL)

LsSOL is a liquid staking token (LST), a token representing staked SOL plus network staking rewards. When you stake SOL with Liquid Collective you mint LsSOL. Your LsSOL evidences that you own the staked SOL and any staking rewards it earns, minus any fees. LsSOL allows users to participate in SOL staking while also maintaining the ability to use their LsSOL elsewhere in DeFi, or to transfer ownership of their staked tokens by transferring their LsSOL.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Liquid Staked SOL (LSSOL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Liquid Staked SOL (w USD)

Jaka będzie wartość Liquid Staked SOL (LSSOL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Liquid Staked SOL (LSSOL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Liquid Staked SOL.

Sprawdź teraz prognozę ceny Liquid Staked SOL!

LSSOL na lokalne waluty

Tokenomika Liquid Staked SOL (LSSOL)

Zrozumienie tokenomiki Liquid Staked SOL (LSSOL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LSSOLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Liquid Staked SOL (LSSOL)

Jaka jest dziś wartość Liquid Staked SOL (LSSOL)?
Aktualna cena LSSOL w USD wynosi 165.03USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LSSOL do USD?
Aktualna cena LSSOL w USD wynosi $ 165.03. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Liquid Staked SOL?
Kapitalizacja rynkowa dla LSSOL wynosi $ 1.90M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LSSOL w obiegu?
W obiegu LSSOL znajduje się 11.53K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LSSOL?
LSSOL osiąga ATH w wysokości 384.79 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LSSOL?
LSSOL zaliczył cenę ATL w wysokości 150.5 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LSSOL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LSSOL wynosi -- USD.
Czy w tym roku LSSOL pójdzie wyżej?
LSSOL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LSSOL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

