Informacje o cenie Liquid Staked SOL (LSSOL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 157.58 $ 157.58 $ 157.58 Minimum 24h $ 166.46 $ 166.46 $ 166.46 Maksimum 24h Minimum 24h $ 157.58$ 157.58 $ 157.58 Maksimum 24h $ 166.46$ 166.46 $ 166.46 Historyczne maksimum $ 384.79$ 384.79 $ 384.79 Najniższa cena $ 150.5$ 150.5 $ 150.5 Zmiana ceny (1H) +0.40% Zmiana ceny (1D) +3.27% Zmiana ceny (7D) -16.99% Zmiana ceny (7D) -16.99%

Aktualna cena Liquid Staked SOL (LSSOL) wynosi $165.03. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LSSOL wahał się między $ 157.58 a $ 166.46, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LSSOL w historii to $ 384.79, a najniższy to $ 150.5.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LSSOL zmieniły się o +0.40% w ciągu ostatniej godziny, o +3.27% w ciągu 24 godzin i o -16.99% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Liquid Staked SOL (LSSOL)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Podaż w obiegu 11.53K 11.53K 11.53K Całkowita podaż 11,531.412427021 11,531.412427021 11,531.412427021

Obecna kapitalizacja rynkowa Liquid Staked SOL wynosi $ 1.90M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LSSOL w obiegu wynosi 11.53K, przy całkowitej podaży 11531.412427021. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.90M.