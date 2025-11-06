Prognoza ceny Liquid Staked SOL (LSSOL) (USD)

Sprawdź prognozy cen Liquid Staked SOL na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość LSSOL w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Liquid Staked SOL na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Liquid Staked SOL (LSSOL) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Liquid Staked SOL może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 161.57. Prognoza ceny Liquid Staked SOL (LSSOL) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Liquid Staked SOL może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 169.6485. Prognoza ceny Liquid Staked SOL (LSSOL) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LSSOL na 2027 rok wyniesie $ 178.1309 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Liquid Staked SOL (LSSOL) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LSSOL na 2028 rok wyniesie $ 187.0374 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Liquid Staked SOL (LSSOL) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LSSOL w 2029 roku wyniesie $ 196.3893 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Liquid Staked SOL (LSSOL) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LSSOL w 2030 roku wyniesie $ 206.2088 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Liquid Staked SOL (LSSOL) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Liquid Staked SOL może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 335.8924. Prognoza ceny Liquid Staked SOL (LSSOL) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Liquid Staked SOL może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 547.1333.

December 6, 2025(30 Dni) $ 162.2339 0.41% Prognoza ceny Liquid Staked SOL (LSSOL) na dziś Przewidywana cena dla LSSOL w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $161.57 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Liquid Staked SOL (LSSOL) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny LSSOL z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $161.5921 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Liquid Staked SOL (LSSOL) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla LSSOL, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $161.7249 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Liquid Staked SOL (LSSOL) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena LSSOL wynosi $162.2339 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Liquid Staked SOL Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Podaż w obiegu 11.53K 11.53K 11.53K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena LSSOL to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto LSSOL ma podaż w obiegu wynoszącą 11.53K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.87M. Zobacz na żywo cenę LSSOL

Historyczna cena Liquid Staked SOL Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Liquid Staked SOL, cena Liquid Staked SOL wynosi 161.57USD. Podaż w obiegu Liquid Staked SOL (LSSOL) wynosi 11.53K LSSOL , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1,865,828 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.57% $ -0.929370 $ 166.46 $ 160.22

7 D -17.58% $ -28.4100 $ 233.4591 $ 152.6020

30 Dni -30.92% $ -49.9728 $ 233.4591 $ 152.6020 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Liquid Staked SOL zanotował zmianę ceny o $-0.929370 , co stanowi -0.57% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Liquid Staked SOL osiągnął maksimum na poziomie $233.4591 i minimum na poziomie $152.6020 . Zanotowano zmianę ceny o -17.58% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał LSSOL do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Liquid Staked SOL o -30.92% , co odpowiada około $-49.9728 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny LSSOL.

Jak działa moduł przewidywania ceny Liquid Staked SOL (LSSOL)? Moduł predykcji ceny Liquid Staked SOL to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu LSSOL. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Liquid Staked SOL na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów LSSOL, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Liquid Staked SOL. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość LSSOL. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę LSSOL, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Liquid Staked SOL.

Dlaczego prognoaza ceny LSSOL jest ważna?

Prognozy cen LSSOL są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w LSSOL? Według Twoich prognoz LSSOL osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny LSSOL na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Liquid Staked SOL (LSSOL), przewidywana cena LSSOL osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 LSSOL w 2026 roku? Cena 1 Liquid Staked SOL (LSSOL) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LSSOL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena LSSOL w 2027 roku? Liquid Staked SOL (LSSOL) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LSSOL do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LSSOL w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Liquid Staked SOL (LSSOL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LSSOL w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Liquid Staked SOL (LSSOL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 LSSOL w 2030 roku? Cena 1 Liquid Staked SOL (LSSOL) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LSSOL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny LSSOL na 2040 rok? Liquid Staked SOL (LSSOL) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LSSOL do 2040 roku.