Giełda MEXC / Cena krypto / Linpuss (LPUSS) / Tokenomika / Tokenomika Linpuss (LPUSS) Odkryj kluczowe informacje o Linpuss (LPUSS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Linpuss (LPUSS) Linpuss is a memecoin on the L2, Linea. The name comes from the word Linea, hence Lin, and Puss represents the cat. The project aims to establish itself, and already has, as the biggest cat memecoin on the Linea L2. Linpuss is growing a loyal community of holders and has an NFT collection plans as well as DAO mechanics for NFT and token holders. The project is transparent with members to drive growth in direction of the community's vision. The strong relationship with Linea team, DEXs and contacts with CEXs will make for a smooth and healthy growth over the next months. Oficjalna strona internetowa: https://linpuss.xyz/ Kup LPUSS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Linpuss (LPUSS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Linpuss (LPUSS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 157.92K $ 157.92K $ 157.92K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 157.92K $ 157.92K $ 157.92K Historyczne maksimum: $ 0.00210803 $ 0.00210803 $ 0.00210803 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00015792 $ 0.00015792 $ 0.00015792 Dowiedz się więcej o cenie Linpuss (LPUSS) Tokenomika Linpuss (LPUSS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Linpuss (LPUSS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LPUSS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LPUSS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLPUSS tokenomikę, poznaj cenę tokena LPUSSna żywo! Prognoza ceny LPUSS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LPUSS? Nasza strona z prognozami cen LPUSS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LPUSS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.