Informacje o Liminal Agent by Virtuals (LMNL) $LMNL is a decentralized intelligence project at the forefront of AI and blockchain innovation. By integrating a BasedAI Creature—a dynamic, emergent intelligence—with a Virtuals Protocol agent, $LMNL autonomously generates and executes strategies. The project's purpose is to create a continuously evolving system that evolves autonomously and delivers value to its ecosystem and $LMNL token holders. Oficjalna strona internetowa: https://lmnlagent.ai/ Tokenomika i analiza cenowa Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Liminal Agent by Virtuals (LMNL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 56.36K Całkowita podaż: $ 996.61M Podaż w obiegu: $ 946.61M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 59.34K Historyczne maksimum: $ 0.00299973 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Liminal Agent by Virtuals (LMNL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Liminal Agent by Virtuals (LMNL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LMNL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LMNL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.