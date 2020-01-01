Poznaj tokenomikę Lil Pump (LILPUMP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LILPUMP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Lil Pump (LILPUMP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LILPUMP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Lil Pump (LILPUMP) / Tokenomika / Tokenomika Lil Pump (LILPUMP) Odkryj kluczowe informacje o Lil Pump (LILPUMP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Lil Pump (LILPUMP) $LILPUMP, the first-ever celebrity takeover on Solana. This token is run by its holders with support from platinum recording artist, Lil Pump! $LILPUMP, the first-ever celebrity takeover on Solana. This token is run by its holders with support from platinum recording artist, Lil Pump! Oficjalna strona internetowa: http://www.lilpump.fun/ Kup LILPUMP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Lil Pump (LILPUMP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lil Pump (LILPUMP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 53.18K $ 53.18K $ 53.18K Całkowita podaż: $ 989.91M $ 989.91M $ 989.91M Podaż w obiegu: $ 989.91M $ 989.91M $ 989.91M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 53.18K $ 53.18K $ 53.18K Historyczne maksimum: $ 0.00225948 $ 0.00225948 $ 0.00225948 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Lil Pump (LILPUMP) Tokenomika Lil Pump (LILPUMP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lil Pump (LILPUMP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LILPUMP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LILPUMP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLILPUMP tokenomikę, poznaj cenę tokena LILPUMPna żywo! Prognoza ceny LILPUMP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LILPUMP? Nasza strona z prognozami cen LILPUMP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LILPUMP już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.