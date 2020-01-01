Poznaj tokenomikę LIL BUB (BUB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę LIL BUB (BUB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / LIL BUB (BUB) / Tokenomika / Tokenomika LIL BUB (BUB) Odkryj kluczowe informacje o LIL BUB (BUB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o LIL BUB (BUB) Lil Bub on Solana is a heartfelt cryptocurrency project dedicated to honoring the legacy of Lil BUB, the beloved internet-famous cat known for her unique appearance and charitable spirit. Operating on the Solana blockchain, this project aims to support Lil BUB's charity by donating funds as the community achieves various milestones. By merging the power of blockchain with the mission of philanthropy, Lil Bub on Solana provides a platform for fans and crypto enthusiasts to contribute to meaningful causes while celebrating Lil BUB's enduring impact. Oficjalna strona internetowa: https://lilbub.world/ Tokenomika i analiza cenowa LIL BUB (BUB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LIL BUB (BUB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.86K Całkowita podaż: $ 999.86M Podaż w obiegu: $ 999.86M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.86K Historyczne maksimum: $ 0.04253922 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika LIL BUB (BUB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LIL BUB (BUB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BUB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBUB tokenomikę, poznaj cenę tokena BUBna żywo! Prognoza ceny BUB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BUB? Nasza strona z prognozami cen BUB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BUB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.