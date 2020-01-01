Tokenomika Lendle (LEND)
Informacje o Lendle (LEND)
Lendle is committed to redefine lending and borrowing experiences on the Mantle Network. This project stands out as an innovation-driven, decentralized, and non-custodial liquidity market, driven by a core mission to bring fresh innovation and decentralisation to the lending and borrowing landscape.
Founded in August 2023, the project's unique features will include expanded lending opportunities, isolated and undercollateralized lending and an enhanced token lock mechanisms with revenue share. With a V1 recently launched and recipients of a Mantle Foundation Builders Grant to design and implement new lending markets' features, Lendle is committed to be the #1 lending market on Mantle.
Currently, the $LEND token can be bought and sold on Decentralized Exchances on Mantle. $LEND holders are able to stake their $LEND on Lendle to receive protocol fees in bluechips like ETH, BTC, USDC, USDT and MNT. If you lock your tokens, you also receive the penalty fees from early unlockers.
While we keep developping the protocol, some utilities might be added/changed. Stay updated through our docs and socials.
Tokenomika i analiza cenowa Lendle (LEND)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lendle (LEND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Lendle (LEND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Lendle (LEND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów LEND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów LEND.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszLEND tokenomikę, poznaj cenę tokena LENDna żywo!
