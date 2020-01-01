Poznaj tokenomikę Legia Warsaw Fan Token (LEG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LEG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Legia Warsaw Fan Token (LEG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LEG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Legia Warsaw Fan Token (LEG) / Tokenomika / Tokenomika Legia Warsaw Fan Token (LEG) Odkryj kluczowe informacje o Legia Warsaw Fan Token (LEG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Legia Warsaw Fan Token (LEG) The official Fan Token of Legia Warsaw The official Fan Token of Legia Warsaw Oficjalna strona internetowa: https://socios.com Kup LEG teraz! Tokenomika i analiza cenowa Legia Warsaw Fan Token (LEG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Legia Warsaw Fan Token (LEG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 205.09K $ 205.09K $ 205.09K Całkowita podaż: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Podaż w obiegu: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 948.59K $ 948.59K $ 948.59K Historyczne maksimum: $ 4.19 $ 4.19 $ 4.19 Historyczne minimum: $ 0.101666 $ 0.101666 $ 0.101666 Aktualna cena: $ 0.189717 $ 0.189717 $ 0.189717 Dowiedz się więcej o cenie Legia Warsaw Fan Token (LEG) Tokenomika Legia Warsaw Fan Token (LEG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Legia Warsaw Fan Token (LEG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LEG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LEG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLEG tokenomikę, poznaj cenę tokena LEGna żywo! Prognoza ceny LEG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LEG? Nasza strona z prognozami cen LEG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LEG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.