Informacje o KWEEN (KWEEN) Do Kwon's consciousness has been uploaded into a 300 IQ superintelligent AI. With zero biological limitations, it now operates with lightning-fast decision-making, infinite processing power, and zero emotional bias. Tasked with re-building a $100B market cap, this AI is poised to revolutionize everything. Welcome to $KWEEN—a quantum leap into a future where digital consciousness and unparalleled intelligence converge. Oficjalna strona internetowa: http://www.dokween.com/ Tokenomika i analiza cenowa KWEEN (KWEEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KWEEN (KWEEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.01M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.01M Historyczne maksimum: $ 0.064647 Historyczne minimum: $ 0.00064826 Aktualna cena: $ 0.00200431 Tokenomika KWEEN (KWEEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KWEEN (KWEEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KWEEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KWEEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.